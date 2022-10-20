Ученые обнаружили крупнейшее газообразное облако во Вселенной

Международная группа под руководством китайских ученых с помощью радиотелескопа FAST обнаружила самое большое газообразное облако во Вселенной.
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Гигантское облако, состоящее из атомарного водорода, измеряется примерно 2 млн световых лет (один световой год эквивалентен 9,46 трлн км - ред.) и в 20 раз больше, чем наша галактика Млечный Путь.
Открытие стало возможным благодаря использованию сверхмощного телескопа FAST, расположенного в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Астрономы из КНР, Европы и США обнаружили облако после того, как направили сферический радиотелескоп с 500-метровой апертурой - крупнейший в своем роде в мире - в направлении группы галактик, известной как Квинтет Стефана в созвездии Пегаса.
"С момента своего открытия 145 лет назад Квинтет Стефана активно изучался с помощью различных наземных и космических телескопов", - отметил ведущий куратор проекта Сюй Цун из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук в Пекине.
Обнаруженная гигантская газообразная структура как минимум в два раза больше, чем любое ранее открытое подобное облако.