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Ученые обнаружили крупнейшее газообразное облако во Вселенной

Ученые обнаружили крупнейшее газообразное облако во Вселенной Международная группа под руководством китайских ученых с помощью радиотелескопа FAST обнаружила самое большое газообразное облако во Вселенной.
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20 октября 2022 г. 08:45
Ученые обнаружили крупнейшее газообразное облако во Вселенной

Международная группа под руководством китайских ученых с помощью радиотелескопа FAST обнаружила самое большое газообразное облако во Вселенной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это открытие может помочь исследователям лучше понять происхождение галактик.

Гигантское облако, состоящее из атомарного водорода, измеряется примерно 2 млн световых лет (один световой год эквивалентен 9,46 трлн км - ред.) и в 20 раз больше, чем наша галактика Млечный Путь.

Открытие стало возможным благодаря использованию сверхмощного телескопа FAST, расположенного в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Астрономы из КНР, Европы и США обнаружили облако после того, как направили сферический радиотелескоп с 500-метровой апертурой - крупнейший в своем роде в мире - в направлении группы галактик, известной как Квинтет Стефана в созвездии Пегаса.

"С момента своего открытия 145 лет назад Квинтет Стефана активно изучался с помощью различных наземных и космических телескопов", - отметил ведущий куратор проекта Сюй Цун из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук в Пекине.

Обнаруженная гигантская газообразная структура как минимум в два раза больше, чем любое ранее открытое подобное облако.

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