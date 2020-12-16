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Ученые обнаружили древнейшего родственника человека

Ученые обнаружили древнейшего родственника человека Специалисты из Университетского колледжа в Лондоне выяснили, что самым древним родственником человека является губка.
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16 декабря 2020 г. 18:57
Ученые обнаружили древнейшего родственника человека

Специалисты из Университетского колледжа в Лондоне выяснили, что самым древним родственником человека является губка.

Как передает Report, соответствующий материал опубликовало издание Science Advances.

Отмечается, что сначала губок считали водорослями, позже их отнесли к царству животных.

Специалисты воспроизводили случайную эволюцию ДНК по двум моделям. Одна показывала эволюцию губки, вторая - гребневика, которого до этого считали древнейшим животным.

Ученые выяснили, что эти существа развивались с разной скоростью. Гребневики развивались быстрее, поэтому специалисты неточно установили время их происхождения.

Исследование показало, что невозможно создать модель, при которой гребневики первыми отделялись от общего предка. Ученые сделали вывод, что древнейшими существами и самыми дальними предками людей были губки.

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