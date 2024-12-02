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Ученые назвали смартфоны виновниками разрушительных ураганов в США

Ученые назвали смартфоны виновниками разрушительных ураганов в США Исследования показывают, что разрушительные ураганы, обрушившиеся на Соединенные Штаты в этом году, могут быть связаны с современными технологиями, включая смартфоны, такие как iPhone.
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2 декабря 2024 г. 00:20
Ученые назвали смартфоны виновниками разрушительных ураганов в США

Исследования показывают, что разрушительные ураганы, обрушившиеся на Соединенные Штаты в этом году, могут быть связаны с современными технологиями, включая смартфоны, такие как iPhone.

Как передает Report, об этом сообщает DailyMail.

В материале отмечается, что производство и эксплуатация мобильных устройств способствуют поступлению в атмосферу 580 миллионов тонн углекислого газа ежегодно — больше, чем выбросы всей авиационной отрасли. Эти выбросы нагревают океаны, создавая условия для формирования мощных штормов, таких как ураган "Милтон", который в октябре оставил миллионы флоридцев без электроэнергии.

По словам ученых, каждый этап производства смартфонов — от добычи сырья до утилизации — требует значительных энергетических затрат, что сопровождается огромными выбросами парниковых газов. Эмиссия углекислого газа в процессе изготовления одного телефона составляет около 180 фунтов, что эквивалентно полугоду эксплуатации автомобиля.

Однако это не все риски: зарядка телефонов, их использование и утилизация добавляют в атмосферу еще больше вредных веществ.
Ученые также предупреждают, что токсичные вещества из аккумуляторов, выбрасываемых на свалки, могут проникать в почву, загрязняя окружающую среду и способствуя дальнейшему глобальному потеплению и повышению числа природных катастроф, таких как ураганы и наводнения.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər: Qasırğaların səbəbi smartfonlar ola bilər

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