Ученые назвали организмы, которые выживут через 1 млрд лет

Японские и американские исследователи рассказали, что через 1 млрд лет на Земле смогут выжить только примитивные бактерии

Японские и американские исследователи рассказали, что через 1 млрд лет на Земле смогут выжить только примитивные бактерии.

Как передает Report, об этом сообщил технологический блог ExtremeTech со ссылкой на исследование специалиста Кадзуми Одзаки из Университета Тохо в Японии и Криса Рейнхарда из Технологического института Джорджии.

Отмечается, что NASA попросило этих ученых смоделировать климат Земли через миллиард лет. Данные эксперимента показали, что к тому времени количество кислорода в атмосфере уменьшится почти в 100 раз. Причина - нагревание Солнца из-за его старения. К тому времени оно разогреется до такой температуры, что начнет расщеплять углекислый газ. Это запустит процесс декарбонизации и остановит фотосинтез.

Выжить при таких условиях смогут лишь примитивные анаэробные бактерии, которым для существования не нужен кислород. Новые условия будут похожи на те, что существовали в архее - около 4 млрд лет назад.