Ученые назвали организмы, которые выживут через 1 млрд лет

Японские и американские исследователи рассказали, что через 1 млрд лет на Земле смогут выжить только примитивные бактерии.
Как передает Report, об этом сообщил технологический блог
Отмечается, что NASA попросило этих ученых смоделировать климат Земли через миллиард лет. Данные эксперимента показали, что к тому времени количество кислорода в атмосфере уменьшится почти в 100 раз. Причина - нагревание Солнца из-за его старения. К тому времени оно разогреется до такой температуры, что начнет расщеплять углекислый газ. Это запустит процесс декарбонизации и остановит фотосинтез.
Выжить при таких условиях смогут лишь примитивные анаэробные бактерии, которым для существования не нужен кислород. Новые условия будут похожи на те, что существовали в архее - около 4 млрд лет назад.