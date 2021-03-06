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Ученые назвали организмы, которые выживут через 1 млрд лет

Ученые назвали организмы, которые выживут через 1 млрд лет Японские и американские исследователи рассказали, что через 1 млрд лет на Земле смогут выжить только примитивные бактерии
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6 марта 2021 г. 02:14
Ученые назвали организмы, которые выживут через 1 млрд лет

Японские и американские исследователи рассказали, что через 1 млрд лет на Земле смогут выжить только примитивные бактерии.

Как передает Report, об этом сообщил технологический блог ExtremeTech со ссылкой на исследование специалиста Кадзуми Одзаки из Университета Тохо в Японии и Криса Рейнхарда из Технологического института Джорджии.

Отмечается, что NASA попросило этих ученых смоделировать климат Земли через миллиард лет. Данные эксперимента показали, что к тому времени количество кислорода в атмосфере уменьшится почти в 100 раз. Причина - нагревание Солнца из-за его старения. К тому времени оно разогреется до такой температуры, что начнет расщеплять углекислый газ. Это запустит процесс декарбонизации и остановит фотосинтез.

Выжить при таких условиях смогут лишь примитивные анаэробные бактерии, которым для существования не нужен кислород. Новые условия будут похожи на те, что существовали в архее - около 4 млрд лет назад.

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