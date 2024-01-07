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Ученые назвали неожиданную пользу кофе

Ученые назвали неожиданную пользу кофе Японские ученые заявили, что регулярное употребление кофе может улучшить память и внимание.
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7 января 2024 г. 08:09
Ученые назвали неожиданную пользу кофе

Японские ученые заявили, что регулярное употребление кофе может улучшить память и внимание.

Как передает Report, о неожиданной пользе напитка пишет Springer.

Отмечается, что научными сотрудниками Университета Цукубы было проведено исследование. В течение 30 дней мышам давали тригонеллин — вещество, которое содержится в кофе, пажитнике и японской редьке. Затем грызунов выпустили в лабиринт Морриса, где они продемонстрировали значительное повышение способности к запоминанию.

По данным исследователей, регулярное употребление кофе приводит к улучшению когнитивных функций за счет того, что это соединение благотворно влияет на кровообращение мозга, а также стимулирует рост новых нейронов и улучшает связь между ними.

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