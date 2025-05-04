О нас

Ученые научились делать парики и текстиль из банановых отходов

Ученые научились делать парики и текстиль из банановых отходов Угандийские ученые из Университета Буситема разработали технологию переработки отходов с банановых плантаций в текстильные волокна, накладные волосы и гигиенические продукты.
Это интересно
4 мая 2025 г. 00:21
Ученые научились делать парики и текстиль из банановых отходов

Угандийские ученые из Университета Буситема разработали технологию переработки отходов с банановых плантаций в текстильные волокна, накладные волосы и гигиенические продукты.

Как передает Report, о разработке сообщает портал SciDev.net.

Традиционно угандийские фермеры оставляли псевдостебли бананов разлагаться в качестве удобрения. Теперь специалисты создали метод смягчения жестких природных волокон, сделав их пригодными для прядения.

Лучшие результаты показал местный сорт Kayinja — его блестящие и прочные волокна оказались идеальны для текстиля и париков.

"Это революция для отрасли. Мы превращаем отходы в доходы для фермеров и предлагаем миру экологичную альтернативу хлопку", - отметил руководитель проекта Эдвин Камалья.

Несмотря на успехи, инициатива сталкивается с препятствиями в виде отсутствия закона о биотехнологиях, что ограничивает генетическую оптимизацию сортов.

Кроме того, международные классификаторы для стандартизированного описания и категоризации товаров при международной торговле не имеют отдельного индекса для бананового волокна.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
28 апреля 2025 г. 12:05
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17
Министр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
ФотоМинистр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
30 апреля 2025 г. 18:36
Милли Меджлис одобрил переназначение Кямрана Алиева генпрокурором Азербайджана
Милли Меджлис одобрил переназначение Кямрана Алиева генпрокурором Азербайджана
1 мая 2025 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi