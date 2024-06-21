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Ученые нашли в Антарктиде следы гигантской древней речной системы

Ученые нашли в Антарктиде следы гигантской древней речной системы Немецкие геологи из Института имени Альфреда Вегенера наткнулись на остатки древней речной системы, существовавшей в Антарктиде десятки миллионов лет назад.
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21 июня 2024 г. 18:37
Ученые нашли в Антарктиде следы гигантской древней речной системы

Немецкие геологи из Института имени Альфреда Вегенера наткнулись на остатки древней речной системы, существовавшей в Антарктиде десятки миллионов лет назад.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Выводы ученых основаны на анализе отложений, добытых при бурении морского дна в Западной Антарктике. Специалисты установили, что нижняя часть образцов образовалась в середине мелового периода около 85 млн лет назад. В осадке нашли окаменевшие споры и пыльцу, характерные для дождевого леса умеренного пояса.

Верхняя часть проб содержала песок эпохи среднего и позднего эоцена между 30 и 40 млн лет назад. В этом песке обнаружили характерный рисунок, напоминающий узоры в дельтах современных рек, таких как Миссисипи.

Ученые провели анализ липидных биомаркеров, в ходе которого количественно определили число липидов и сахара в осадке. Они нашли уникальную молекулу, обычно встречающуюся у цианобактерий, живущих в пресной воде. Находка подтвердила их догадки, что древняя река когда-то пересекала континент.

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