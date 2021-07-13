Ученые нашли связь между тяжестью течения COVID-19 и местом жительства

Почему некоторые люди заражаются коронавирусом, но не заболевают? Исследователи из Университета Ньюкасла нашли возможное объяснение. Они выяснили, что у бессимптомных пациентов по сравнению с тяжелыми в три раза чаще встречается ген HLA-DRB1*04:01. Они пр

Почему некоторые люди заражаются коронавирусом, но не заболевают, исследователи из Университета Ньюкасла нашли возможное объяснение. Они выяснили, что у бессимптомных пациентов по сравнению с тяжелыми в три раза чаще встречается ген HLA-DRB1*04:01. Они предположили, что он может обеспечивать для его обладателя определенный уровень защиты от инфекции, в то же время оставляя такого человека заразным для восприимчивых к вирусу групп населения,.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет The Mirror.

Сообщается, что распространенность этого гена коррелирует с местом проживания человека. К примеру, он чаще встречается у жителей севера и запада Европы. По мнению авторов работы, на территории Великобритании он может быть примерно у каждого пятого европейца.

"Чем больше мы понимаем, почему некоторые люди заболевают, тем лучше мы можем защитить себя от этого вируса и других подобных ему вирусов в будущем", — заявил соавтор исследования, профессор клинической генетики Университета Ньюкасла Джон Берн.