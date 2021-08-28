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Ученые нашли самый северный участок суши на Земле

Ученые нашли самый северный участок суши на Земле Ученые из Копенгагенского университета случайно обнаружили самый северный остров в мире во время экспедиции в Гренландию.
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28 августа 2021 г. 21:41
Ученые нашли самый северный участок суши на Земле

Ученые из Копенгагенского университета случайно обнаружили самый северный остров в мире во время экспедиции в Гренландию.

Как передает Report, об этом пишет Reuters.

"У нас не было цели открыть новую землю, мы просто хотели собрать образцы почвы", - сообщил исследователь Мортен Раш.

По словам специалиста, группа сначала приняла остров за Оодаак, открытый в 1978 году. После проверки геолокации оказалось, что ученые находятся на другом участке суши.

Его предложили назвать "Кекертак Аваннарлек", что на гренландском значит "Самый северный остров".

Также ученые выяснили, что он примерно 30 метров в поперечнике, а его максимальная высота достигает трех метров над уровнем моря.

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