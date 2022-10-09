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Ученые нашли новые доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна

Ученые нашли новые доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна Международная команда ученых обнаружила новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на Энцеладе - одном из спутников Сатурна.
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9 октября 2022 г. 23:05
Ученые нашли новые доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна

Международная команда ученых обнаружила новые доказательства в пользу гипотезы о возможной жизни на Энцеладе - одном из спутников Сатурна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, исследователи под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа предположили, что в океане Энцелада, покрытого слоем льда, может содержаться растворенный фосфор - необходимый для биологической жизни элемент.

Фосфор - необходимый компонент костей, клеточных мембран и ДНК человека и животных. Ранее ученые обнаружили на спутнике водород, азот, кислород и серу - элементы, важные для возникновения жизни. Но из-за отсутствия фосфора Энцелад считался необитаемым.

Исследователи под руководством Хао Цзихуа создали модель взаимодействия воды и горных пород каменистого дна океана Энцелада.

"Океаническая вода на планете оказалась очень щелочной (очень соленой) и лишенной кислорода, подобно газированной воде, которую люди пьют на Земле", - цитирует агентство Хао Цзихуа. По его словам, в такой "содовой" среде фосфору из горных пород потребовалось бы около 100 тыс. лет, чтобы раствориться в океане.

Хао Цзихуа отметил, что океан мог существовать на Энцеладе более 100 млн лет. Учитывая это, ученые предположили, что горные породы спутника могли бы выделить за это время значительное количество фосфора в океан.

Исследовательская работа была опубликована в научном журнале "Труды Национальной академии наук США".

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