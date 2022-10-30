Ученые нашли на Марсе следы бывшего океана

Ученые из Пенсильванского университета зафиксировали на Марсе следы бывшего северного океана.

Ученые из Пенсильванского университета зафиксировали на Марсе следы бывшего северного океана.

Как передает Report , результаты работы описаны в Journal of Geophysical Research: Planets.

Очертания древнего океана обнаружили благодаря новым топографическим картам планеты. С помощью них удалось разглядеть более 6500 километров хребтов, которые сгруппировали в 20 систем. Эти структуры на самом деле являются дельтами бывших рек и подводных каналов — остатками береговой линии.

Наблюдения показали, что возраст рельефа составляет около 3,5 миллиарда лет со слоем осадочных пород не менее 900 метров, которые покрывали сотни тысяч квадратных метров. Результаты свидетельствуют о том, что на планете когда-то происходило повышение уровня океана, что соответствовало продолжительному теплому и влажному климату, а не такому, который существует сегодня.