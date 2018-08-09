Ученые: Мобильные телефоны вызывают потерю зрения

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Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Американские ученые из Университета Толидо выяснили, что голубой свет, который исходит от экранов современных телефонов, вызывает потерю зрения.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", причиной этого становится выделяемая токсичная форма ретинала — химического вещества, содержащегося в клетках сетчатки.

По словам исследователей, с возрастом происходит отмирание сосудов, питающих клетки сетчатки. Также происходит дегенерация желтого пятна (макулодистрофия), которая является причиной примерно половины случаев слепоты у людей старше 55 лет.

Как оказалось, свет в голубом, синем и фиолетовом диапазоне спектра сильно усугубляет данные нарушения, так как приводит к образованию скрученной формы ретинала.