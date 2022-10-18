О нас

Ученые из США разработали четвероногого робота-вратаря

Ученые из США разработали четвероногого робота-вратаря Ученые из Университета Калифорнии в Беркли (США) создали четвероногого робота-футбольного вратаря. Разработка способна самостоятельно анализировать траекторию полета и отбивать мяч при его движении в сторону ворот.
Это интересно
18 октября 2022 г. 07:57
Ученые из США разработали четвероногого робота-вратаря

Ученые из Университета Калифорнии в Беркли (США) создали четвероногого робота-футбольного вратаря. Разработка способна самостоятельно анализировать траекторию полета и отбивать мяч при его движении в сторону ворот.

Как передает Report, результаты работы опубликованы в препринте, доступном в репозитории arXiv.

Робот под названием Mini Cheetah умеет делать три движения: двигаться в сторону, прыгать и нырять (прыжок в сторону и падение для перехвата мяча). Определить положение объекта технике позволяет камера глубины, а затем алгоритм выбирает соответствующее действие, приводя в движение конечности робота.

Mini Cheetah сначала обучили в симуляции на платформе Isaac Gym, где учеба проходит в виртуальном пространстве, имитирующем физические действия. Практические испытания показали, что в среднем роботу необходимо 0,9 секунды для исполнения действия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

IPhone первого поколения продали на аукционе почти за $40 тыс.
IPhone первого поколения продали на аукционе почти за $40 тыс.
17 октября 2022 г. 09:38
Астрономы зафиксировали сильнейшую за всю историю наблюдений вспышку гамма-излучения
Астрономы зафиксировали сильнейшую за всю историю наблюдений вспышку гамма-излучения
17 октября 2022 г. 08:41
Физики предложили новый метод поиска жизни на других планетах
Физики предложили новый метод поиска жизни на других планетах
17 октября 2022 г. 02:09
Сотрудники TotalEnergies возобновили забастовку на пяти объектах предприятия во Франции
Сотрудники TotalEnergies возобновили забастовку на пяти объектах предприятия во Франции
15 октября 2022 г. 14:49
Космический телескоп для обнаружения экзопланет TESS вернулся к работе
Космический телескоп для обнаружения экзопланет TESS вернулся к работе
15 октября 2022 г. 02:53
Часы и посуду Карла III отремонтировали в телевизионной программе
Часы и посуду Карла III отремонтировали в телевизионной программе
12 октября 2022 г. 13:40
Специалисты NASA впервые успешно изменили курс астероида
Специалисты NASA впервые успешно изменили курс астероида
12 октября 2022 г. 06:42
Ученые нашли новые доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна
Ученые нашли новые доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна
9 октября 2022 г. 23:05
Розовый бриллиант продадут за 20 млн фунтов на аукционе Sotheby's
Розовый бриллиант продадут за 20 млн фунтов на аукционе Sotheby's
7 октября 2022 г. 12:48
Ученые подтвердили теорию о повышении уровня моря из-за таяния льдов
Ученые подтвердили теорию о повышении уровня моря из-за таяния льдов
2 октября 2022 г. 06:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi