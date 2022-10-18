Ученые из США разработали четвероногого робота-вратаря

Ученые из Университета Калифорнии в Беркли (США) создали четвероногого робота-футбольного вратаря. Разработка способна самостоятельно анализировать траекторию полета и отбивать мяч при его движении в сторону ворот.

Ученые из Университета Калифорнии в Беркли (США) создали четвероногого робота-футбольного вратаря. Разработка способна самостоятельно анализировать траекторию полета и отбивать мяч при его движении в сторону ворот.

Как передает Report, результаты работы опубликованы в препринте, доступном в репозитории arXiv .

Робот под названием Mini Cheetah умеет делать три движения: двигаться в сторону, прыгать и нырять (прыжок в сторону и падение для перехвата мяча). Определить положение объекта технике позволяет камера глубины, а затем алгоритм выбирает соответствующее действие, приводя в движение конечности робота.

Mini Cheetah сначала обучили в симуляции на платформе Isaac Gym, где учеба проходит в виртуальном пространстве, имитирующем физические действия. Практические испытания показали, что в среднем роботу необходимо 0,9 секунды для исполнения действия.