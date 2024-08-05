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Ученые доказали, что имя человека влияет на его внешность

Ученые доказали, что имя человека влияет на его внешность Внешность человека может с годами адаптироваться к его имени.
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5 августа 2024 г. 05:17
Ученые доказали, что имя человека влияет на его внешность

Внешность человека может с годами адаптироваться к его имени.

Как передает Report, это показало исследование, опубликованное в журнале PNAS.

В экспериментах приняли участие сотни добровольцев. Им показывали фото людей и просили выбрать подходящие имена из нескольких вариантов. Они часто правильно угадывали имя, но в основном для фото взрослых людей.

Затем ученые проанализировали фото людей с помощью машинного обучения. Оказалось, что тезки часто были похожи внешне. Однако это наблюдалось лишь у взрослых.

Эти данные показывают, что внешность человека может подстраиваться под его имя. В результате люди с одинаковыми именами часто имеют общие черты лица. Чтобы убедиться в этом, ученые "состарили" фотографии детей. Полученные изображения смешали с фото реальных взрослых и показали их добровольцам. Они чаще правильно угадывали имена взрослых людей с настоящих фото, не с искусственно состаренных.

Также ученые проанализировали фото состаренных детей с помощью машинного обучения. Искусственный интеллект нашел у них меньше общих черт лица, чем у настоящих взрослых.

"Похоже, что лица людей могут со временем меняться в соответствии с культурными ожиданиям, связанными с их именами", — заключили авторы.

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Версия на азербайджанском языке Araşdırma: İllər keçdikcə insanın görünüşü onun adına uyğunlaşır

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