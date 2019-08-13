Ученые воссоздали духи Клеопатры

Гавайские ученые университета в Маноа воссоздали запах популярных древнеегипетских духов, которыми скорее всего пользовалась сама Клеопатра. Как передает Report, об этом сообщает портал smithsonian.com.

Отмечается, что во время раскопок в городе Тмуит обнаружили руины дома торговца парфюмерией и сосуды, где содержались остатки духов.

В ходе проведенных анализов удалось установить некоторые компоненты состава духов. Учены попробовали восстановить аромат, похожий на тот, что могла использовать Клеопатра две тысячи лет назад.

Уточняется, что основой духов оказалась мирра — смола, получаемая из деревьев семейства бурзеровые, а также кардамон, оливковое масло и корица.