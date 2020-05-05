​Ученые узнали, куда девается пластик из океанов

Ежегодно в океаны попадает больше 10 миллионов тонн пластиковых отходов. Мы видим только 1% от этого мусора, который плавает на поверхности воды. Что происходит с остальными 99%, до конца не изучено.

Часть пластика дробится на мельчайшие кусочки размером менее 5 мм, известные как микропластик.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, новое исследование британских океанологов в Тирренском море у западного побережья Италии показало, что мощные глубоководные течения подхватывают эти частички и накапливают их на морском дне в поразительном количестве. Больше всего микропластика накапливается в глубоководных каньонах.

В слое толщиной 5 сантиметров и площадью 1 квадратный метр ученые обнаружили до 1,9 млн кусочков микропластика. Это самый высокий показатель из зарегистрированных, говорится в исследовании, опубликованном в Science.