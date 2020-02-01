Ученые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на Земле

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) совершили первый научный поход на неисследованную часть Антарктиды, где, по их расчетам, находится самый древний лед на Земле возрастом более 1 млн лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба института.

"Состоялся первый научный поход в ранее неисследованную область Центральной Антарктиды, известную под названием Ледораздел B (Ridge B). Интерес к этому труднодоступному месту антарктического ледникового щита связан с тем, что, по расчетам ученых ААНИИ, здесь на глубине 2-3 км должен находиться древнейший на Земле лед возрастом существенно больше миллиона лет", - говорится в сообщении.

Чтобы проверить это предположение, ученым необходимо было собрать дополнительные сведения, скорость снегонакопления и температуру поверхности ледника. Данные путем наземных наблюдений результаты обработают и проанализируют летом 2020 года.