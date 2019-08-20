Ученые рассказали о критических последствиях недосыпа

© Getty https://report.az/storage/news/4ec92b7b06eecda2bde2d2aa66f8b745/b838eb13-ec6b-4176-a0e5-d69ad0084e5b_292.jpg

У людей, страдающих бессонницей, увеличивается риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и сердечной недостаточности.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.Ru, к такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме.

Специалисты проанализировали данные о 1,3 миллиона участников. Исследователи применили метод менделевской рандомизации, при котором учитываются генетические факторы бессонницы. Это позволяет определить более четкую причинно-следственную взаимосвязь между недосыпом и заболеваниями сердца. Оказалось, что обладание вариантами генов, которые способствуют бессоннице, повышает риск инсульта и других нарушений.

Согласно результатам предыдущих обсервационных исследований, бессонница, которая поражает 30% населения мира, способствует развитию сердечной недостаточности. Однако этот тип исследований не способен выявить причинно-следственную связь, поэтому оставалась возможность, что проблемы с сердцем ухудшают качество сна.