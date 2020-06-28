​Ученые обнаружили "щупальца" у зараженных коронавирусом клеток

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Фрайбурга в Германии пришли к выводу, что у инфицированных коронавирусом нового типа клеток возникают продолговатые отростки, позволяющие ему быстрее распространяться по организму.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на исследование.

"Существуют длинные нити, которые проделывают отверстия в других клетках, и через (образовавшийся) туннель вирус переходит от клетки к клетке. Наша гипотеза заключается в том, что это ускоряет (распространение) инфекции", - приводит издание слова профессора Невана Крогана, руководившего проектом. Обнаруженные отростки ученый назвал "зловещими щупальцами".

По данным газеты, в исследовании отмечается также, что в борьбе с вызываемым коронавирусом заболеванием могут использоваться медикаменты, разработанные для лечения рака, который, по словам Крогана, тоже пытается найти "ахиллесову пяту" клетки. "Вполне логично, что у противораковых и противовирусных препаратов есть общие черты", - заключил профессор.