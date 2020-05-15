​Ученые обеспокоились риском суицида среди заразившихся коронавирусом

Группа ученых из Японии, у том числе специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний больницы Национального центра здравоохранения и медицины Токио, обеспокоилась риском суицида среди заразившихся коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", с соответствующим письмом они обратились к сообществу психиатров.

Специалисты призвали как можно внимательнее отнестись к состоянию заболевших, находящихся на лечении в стационарах.

Ученые отметили, что во время тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году и вспышки атипичной пневмонии на Ближнем Востоке (MERS) в 2014 году инфицированные столкнулись с проблемами психического здоровья во время и после лечения в больницах. Так, у госпитализированных пациентов наблюдались суицидальные настроения, также известны реальные случаи самоубийств среди них.

Японские ученые также изучили данные пациентов с подтвержденным коронавирусом, поступивших в Национальный центр в период с 29 января по 13 марта 2020 года. Исследователи провели интервью с теми, кто находился в больнице более 20 дней. Выяснилось, что некотрые пациенты испытывали страх перед будущим, тревогу от разлуки с близкими, предрассудки относительно заболевания и подавленность от длительного отсутствия свободы.