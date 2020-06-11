​Ученые объяснили высокую смертность мужчин от COVID-19

Ученые из Йельского университета США выявили, почему мужчины переносят COVID-19 в более тяжелой форме, а также чаще умирают от болезни.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы на медицинском портале medRxiv.

Американские специалисты в своей работе указывают на статистические данные, согласно которым около 60% жертв коронавирусной инфекции являются представителями мужского пола.

Ученые взяли кровь на анализ у почти сотни людей разных полов, госпитализированных с 18 марта по 9 мая с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также следили за реакциями их иммунных систем.

В ходе исследования они выяснили, что у мужчин во время заражения коронавирусом повышался уровень провоспалительных молекул. В то время как у женщин во время болезни лучше активизировались Т-клетки, которые отвечают за иммунитет.

"Эти данные указывают на ключевые различия в базовых иммунных способностях у мужчин и женщин на ранней стадии инфекции SARS-CoV-2 и предполагают потенциальное иммунологическое обоснование различных механизмов прогрессирования заболевания между полами", - говорится в публикации.

По мнению американских ученых, стимуляция Т-клеточного иммунного ответа у мужчин может повысить эффективность их лечения от COVID-19.