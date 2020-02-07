Ученые назвали панголинов вероятными переносчиками коронавируса

Группа ученых из Китая установила, что вероятным промежуточным хозяином нового типа коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.

Как сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа", геномная последовательность нового коронавируса, выделенного у панголинов, оказалась на 99% идентична геному коронавируса нового типа у зараженных пациентов. Это указывает на то, что панголины могут быть промежуточными хозяевами данного вируса.

То есть существует вероятность, что вирус передался людям от летучих мышей через панголинов. Они считаются в Китае деликатесом и используются в традиционной медицине.

Источником заболевания новым коронавирусом считается рынок в городе Ухань, где продаются дикие животные, в том числе панголины. Первые заразившиеся работали или посещали этот рынок, из-за чего вирус и прозвали уханским.