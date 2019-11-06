Ученые назвали новую опасность курения

Британские генетики выяснили, что курение приводит к развитию шизофрении и депрессии.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующее исследование выложили в издании Psychological Medicine.

Для проведения научного эксперимента они сделали анализ ДНК более полумиллиона жителей Соединенного Королевства.

Ученые узнали, что люди, которые имеют шизофрению и депрессию, курили намного чаще, чем другие участники исследования.

Также исследователи выяснили, что курящие британцы, чаще становились шизофрениками и страдали от хронической депрессии.

Ученые считают, что никотин негативно влияет на мозговые нейромедиаторы серотонин и дофамин, которые участвуют в развитии шизофрении и депрессии.