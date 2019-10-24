​Ученые нашли вещество, предотвращающее рак и старение

Французские ученые из Института Пастера обнаружили, что белок GDF11 помогает бороться со старением и защищает организм от рака.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты их исследования опубликованы на портале MedicalXpress.

Научная группа провела несколько экспериментов на мышах. Специалисты выяснили, что GDF11 помогает имитировать действие диет, которые доказали свою эффективность в предотвращении болезней сердца и онкологических заболеваний.

Кроме того, инъекции белка старым грызунам приводили к восстановлению кровеносных сосудов в мозге и усилению нейрогенеза.

"Эти данные обнадеживают и поддерживают идею использования GDF11 при лечении некоторых метаболических недугов, таких как ожирение и нейродегенеративные заболевания", — считает профессор Пьер-Мари Льедо.