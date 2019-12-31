Ученые нашли в Лаосе следы крупного астероида, упавшего на Землю 780 тыс. лет назад

Геологи обнаружили на территории Лаоса крупную гравитационную аномалию, указавшую на существование гигантского двадцатикилометрового кратера, возникшего около 780 тыс. лет назад в результате падения крупного астероида.

Как передает Report, результаты наблюдений и выводы ученых были опубликованы в журнале PNAS.

"Кратер и последствия самого недавнего падения крупного астероида скрывались от нас на протяжении почти века. Мы нашли сразу четыре свидетельства того, что эта выемка и прочие следы этого события скрываются под молодыми отложениями лавы на юге Лаоса", - пишут ученые.

Недра и поверхность Земли, в отличие от Луны, Марса, Меркурия и других миров внутренней Солнечной системы, не являются неизменными. Они постоянно обновляются благодаря круговороту пород между корой и внутренними слоями литосферы, а также действию различных источников эрозии, в том числе ветра и воды.

Поэтому на нашей планете почти нет следов падения даже самых крупных астероидов, способных уничтожить жизнь на Земле. Это мешает ученым понять, как их падения могли влиять на формирование и эволюцию жизни, а также как часто они происходили, характер и особенности этих падений.

По этой причине открытие новых кратеров становится большим событием для геологов. К примеру, четыре года назад в Австралии был открыт пока самый крупный кратер в истории существования нашей планеты, чей диаметр составляет 400 км. Его открытие вызвало массу споров, так как 300 млн лет назад, когда предположительно упал этот "гость из космоса", на Земле не произошло никаких массовых вымираний.