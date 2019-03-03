Уборщик нашёл в лондонском автобусе $400 тыс. и отдал их полиции

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Уборщик отдал британской службе столичной полиции 300 тысяч фунтов стерлингов (около 396 тысяч долларов), которые он нашёл в одном из лондонских автобусов.

Как передаёт Report со ссылкой на Daily Mirror, крупную сумму денег в конверте коричневого цвета оставил в автобусе один из пассажиров.

Издание не раскрывает имени честного уборщика, который предпочёл отдать деньги полиции, однако отмечает, что он является сотрудником одной из лондонских компаний, предоставляющих услуги по уборке.

Ранее сообщалось, что в транспорте Лондона запретили рекламу фастфуда.