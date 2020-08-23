О нас
Report Georgia

Убившего журналистку мужчину посадили в тюрьму на 50 лет

Убившего журналистку мужчину посадили в тюрьму на 50 лет В Мексике обвиняемого в убийстве журналистки Мирославы Брич (Miroslava Breach) мужчину приговорили к 50 годам тюрьмы.
Это интересно
23 августа 2020 г. 16:30
Убившего журналистку мужчину посадили в тюрьму на 50 лет

В Мексике обвиняемого в убийстве журналистки Мирославы Брич (Miroslava Breach) мужчину приговорили к 50 годам тюрьмы.

Как передает Report со ссылкой на издание El Universal, суд Мехико приговорил подозреваемого в ее убийстве Хуана Карлоса Морено (Juan Carlos Moreno) по прозвищу Эль Ларри (El Larry) к 50 годам тюремного заключения. Преступника считают главой крупного местного наркокартеля. Прокуратура настаивала на 70-летнем сроке лишения свободы.

Мирослава Брич занималась расследованиями о связях между организованной преступностью и чиновниками в своем родном штате Чиуауа. 23 марта 2017 года в нее восемь раз выстрелили из огнестрельного оружия, когда она садилась в машину у своего дома. В автомобиле был ребенок журналистки, он не пострадал. Погибшей было 54 года. У ее тела убийца оставил записку: "За то, что говорила слишком громко".

После убийства Брич местная газета El Norte закрылась. Главный редактор издания тогда заявил, для честных журналистов в стране не существует никаких гарантий безопасности, а убийцы репортеров остаются безнаказанными.

Согласно подсчетам организации "Репортеры без границ»", Мексика входит в пятерку стран по количеству убийств журналистов за 2020 год. С начала года в стране погибли четыре журналиста.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану
Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану
22 августа 2020 г. 18:42
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
20 августа 2020 г. 18:00
Задержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
ФотоЗадержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
19 августа 2020 г. 15:30
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26

Последние новости

17:25
ОДКБ: Беларусь не направляла запрос об оказании помощи В регионе
16:56
В Азербайджане 169 новых случая заражения коронавирусом Здоровье
16:36
Министр обороны России совершит рабочий визит в Баку Армия
16:30
Убившего журналистку мужчину посадили в тюрьму на 50 лет Это интересно
15:56
Наставник итальянского клуба заразился COVID-19 Футбол
15:42
Германия присвоила Навальному статус "гостя канцлера" Другие страны
14:53
ФотоЕще 17 человек, присутствовавшие на свадьбе внучки Рамиза Мехтиева, оштрафованы Происшествия
14:42
Итальянский клуб уволил главного тренера Футбол
14:29
ВОЗ: Мир может избежать второй волны коронавируса Здоровье
14:00
Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка С-400 В регионе
13:51
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Экология
13:46
Власти Ирана рассказали о расследовании крушения украинского Boeing В регионе
13:27
ФотоПочтена память военнослужащих, погибших в Товузских боях Нагорно-карабахский конфликт
13:20
ВидеоВ Балакене из реки эвакуировали местного жителя Происшествия
12:53
Сход селевого потока в Турции, 4 погибших В регионе
Вся новостная лента