Убившего журналистку мужчину посадили в тюрьму на 50 лет

В Мексике обвиняемого в убийстве журналистки Мирославы Брич (Miroslava Breach) мужчину приговорили к 50 годам тюрьмы.

В Мексике обвиняемого в убийстве журналистки Мирославы Брич (Miroslava Breach) мужчину приговорили к 50 годам тюрьмы.

Как передает Report со ссылкой на издание El Universal, суд Мехико приговорил подозреваемого в ее убийстве Хуана Карлоса Морено (Juan Carlos Moreno) по прозвищу Эль Ларри (El Larry) к 50 годам тюремного заключения. Преступника считают главой крупного местного наркокартеля. Прокуратура настаивала на 70-летнем сроке лишения свободы.

Мирослава Брич занималась расследованиями о связях между организованной преступностью и чиновниками в своем родном штате Чиуауа. 23 марта 2017 года в нее восемь раз выстрелили из огнестрельного оружия, когда она садилась в машину у своего дома. В автомобиле был ребенок журналистки, он не пострадал. Погибшей было 54 года. У ее тела убийца оставил записку: "За то, что говорила слишком громко".

После убийства Брич местная газета El Norte закрылась. Главный редактор издания тогда заявил, для честных журналистов в стране не существует никаких гарантий безопасности, а убийцы репортеров остаются безнаказанными.

Согласно подсчетам организации "Репортеры без границ»", Мексика входит в пятерку стран по количеству убийств журналистов за 2020 год. С начала года в стране погибли четыре журналиста.