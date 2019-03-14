У побережья Италии обнаружили уникальный коралловый риф - ФОТО

Итальянские ученые обнаружили уникальный коралловый риф у юго-восточного побережья страны, который по биоразнообразию и строению похож на рифы Австралии и Мальдивских островов.

Как передаёт Report, об этом сообщила газета The Guardian.

Длина рифа составляет около 2,5 км. Он расположен на глубине от 30 до 55 м недалеко от города Монополи. Уникальность природного объекта заключается в том, что кораллы окрашены в яркие цвета - оранжевый, красный и фиолетовый, несмотря на небольшое количество попадающего света.

Директор департамента биологии Университета Бари, профессор Джузеппе Корриеро рассказал, что знаменитые австралийские или мальдивские коралловые рифы растут почти на поверхности воды и максимально используют солнечный свет. Обнаруженный в Италии риф очень редок, так как им редко удается выживать и расти.