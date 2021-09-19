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У летучих мышей в лаосских пещерах выявили "ближайших предков" коронавируса

У летучих мышей в лаосских пещерах выявили "ближайших предков" коронавируса Летучие мыши, обитающие в известняковых пещерах на севере Лаоса, являются переносчиками коронавирусов, почти идентичных обнаруженному в китайском Ухане штамму SARS-CoV-2, который стал причиной глобальной пандемии
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19 сентября 2021 г. 14:40
У летучих мышей в лаосских пещерах выявили ближайших предков коронавируса

Летучие мыши, обитающие в известняковых пещерах на севере Лаоса, являются переносчиками коронавирусов, почти идентичных обнаруженному в китайском Ухане штамму SARS-CoV-2, который стал причиной глобальной пандемии.

Как сообщает Report со ссылкой на Forbes, об этом говорится в совместном исследовании ученых из Института Пастера и Лаосского университета. Его препринт опубликован на Research Square, статья рассматривается для публикации в журнале Nature.

Ученые обнаружили как минимуму три типа коронавируса с рецептор-связывающими доменами (RBD), крайне близкими по своему типу к таким же доменам уханьского штамма. RBD — часть spike-белка, который коронавирус использует для связывания с ферментом ACE-2 в организме человека и инфицирования клеток, поясняет Bloomberg. Переносчиками вирусов оказались летучие мыши вида Rhinolophus (подковоносые).

Вирусы, получившие названия BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236, являются "ближайшими предками SARS-CoV-2, известными на сегодняшний день", они, вероятно, способствовали возникновению уханьского штамма "и могут представлять в будущем риск прямой передачи людям".

Всего ученые изучили 645 летучих мышей 46 видов, отловленных в провинциях Вьентьян и Удомксай в период с июля 2020 года по январь 2021 года. Такие мыши обитают в известняковой карстовой местности, характерной для Китая, Лаоса и Вьетнама.

Как отметил биолог-эволюционист из Сиднейского университета Эдвард Холмс, исследование французских и лаосских ученых демонстрирует, что другие виды коронавируса, представляющие опасность для человека, свободно существуют в природе и могут в любой момент дать о себе знать.

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