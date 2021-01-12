У горилл впервые выявили коронавирус

Зоопарк в американском городе Сан-Диего отметил о первом в мире случае заражения горилл коронавирусом.

Зоопарк в американском городе Сан-Диего отметил о первом в мире случае заражения горилл коронавирусом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте сафари-парка.

"Члены группы горилл в Сафари-парке зоопарка в Сан-Диего сдали положительный тест на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. В среду 6 января две гориллы начали кашлят, а 11 января лаборатории Национальной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США подтвердили положительные результаты тестов", - отмечается в сообщении.

Предположительно, животные могли заразиться коронавирусом от бессимптомного больного сотрудника парка.