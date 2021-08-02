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У американских оленей нашли еще больше следов коронавируса

У американских оленей нашли еще больше следов коронавируса В 40% исследованных образцов крови белохвостых оленей американские ветеринары обнаружили антитела к коронавирусу нового типа. Повторное открытие антител к SARS-CoV-2 в организме оленей свидетельствует о потенциально высокой уязвимости этих животных к SARS
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2 августа 2021 г. 17:25
У американских оленей нашли еще больше следов коронавируса

В 40% исследованных образцов крови белохвостых оленей американские ветеринары обнаружили антитела к коронавирусу нового типа. Повторное открытие антител к SARS-CoV-2 в организме оленей свидетельствует о потенциально высокой уязвимости этих животных к SARS-CoV-2.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишут ученые в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

Коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) может заражать не только человека, но и многих других млекопитающих. Среди последних – макаки-резусы, норки, хорьки и кошки. Инфекция действует на этих животных почти так же сильно, как и на человека. В популяциях таких животных вирус может обзаводиться новыми мутациями, и впоследствии попадать к людям, поэтому ученые следят за тем, может ли SARS-CoV-2 заражать тех или иных животных.

Недавно специалисты Национальной службы изучения дикой природы США обнаружили следы коронавирусной инфекции у нескольких белохвостых оленей (Odocoileus virginianus). Образцы крови животных ветеринары собирали в прошлом году. Биологи под руководством их коллеги Сьюзан Шрайнер продолжили эти исследования и изучили 385 образцов крови белохвостых оленей, собранных в первой половине 2021 года, и сравнили их с 239 образцами крови, собранными ранее – с 2011 по 2020 годы.

Оказалось, что в 152 (~40%) свежих образцов крови Odocoileus virginianus были антитела к SARS-CoV-2. Причем у значительной части оленей их концентрация была настолько высокой, чтобы можно было сделать вывод не о случайном контакте с патогеном, а о перенесенной COVID-19.

По сравнению с результатами анализа более ранних образцов, носителей антител среди оленей стало больше. Ученые пока не могут сказать, почему это произошло. Также ветеринары пока не могут точно определить, как коронавирус мог проникнуть в популяции Odocoileus virginianus из четырех разных штатов севера США, которые не контактируют с людьми.

Шрайнер и ее коллеги надеются, что ответы на эти и другие важные вопросы удастся найти в дальнейших исследованиях. Например, информация о том, насколько вероятны новые вспышки коронавирусной инфекции среди копытных.

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