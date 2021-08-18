Twitter начал тестировать новую функцию по борьбе с дезинформацией

Социальная сеть Twitter начала тестирование новой функции, которая позволит пользователям помечать твиты, содержащие дезинформацию.

Социальная сеть Twitter начала тестирование новой функции, которая позволит пользователям помечать твиты, содержащие дезинформацию.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении компании.

«Мы тестируем функцию, с помощью которой вы можете сообщать о твитах, которые, по вашему мнению, содержат вводящую в заблуждение информацию. Уже с этого дня пользователи в США, Южной Корее, Австралии смогут пометить твит как «это вводит в заблуждение» после нажатия на кнопку «сообщить о твите», — говорится в сообщении.

При этом Twitter предупреждает, что не сможет отвечать на каждое такое уведомление от пользователей. Однако этот эксперимент поможет «определить тенденции» и «повысить скорость и масштаб работы по борьбе с дезинформацией».

«Мы оцениваем, насколько эффективен данный способ борьбы с дезинформацией, поэтому начинаем с малого», — уточнили в Twitter.

20 июля Twitter временно заблокировал действие аккаунта конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин за распространение дезинформации о коронавирусе и вакцинах. Две последние на тот момент ее публикации были помечены как «вводящие в заблуждение», из-за чего аккаунт оказался заморожен на 12 часов.

В начале этого года Twitter уже приостанавливал активность аккаунта Грин из-за распространения конспирологических теорий о президентских выборах, прошедших в ноябре 2020-го.

В январе Twitter сообщил о начале тестирования в США новой программы Birdwatch, которая будет помогать выявлять дезинформацию, содержащуюся в посте.

В декабре прошлого года соцсеть Twitter заявила, что будет удалять посты, содержащие ложную информацию о вакцинах от COVID-19.