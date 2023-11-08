Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет по случаю Дня Победы

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет по случаю третьей годовщины Победы в Карабахе.

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет по случаю третьей годовщины Победы в Карабахе.

Как сообщает Report, сюжет повествует о Второй Карабахской войне, начавшейся 27 сентября 2020 года после провокаций Армении, и освобождении азербайджанских земель от оккупации в течение 44 дней.

Отмечается, что Азербайджан терпеливо ждал 30 лет, пытаясь урегулировать конфликт мирным путем, но Минская группа ОБСЕ и Армения не были заинтересованы в мире и решении проблемы.

После всех безрезультатных переговоров и провокаций со стороны Армении Азербайджан собрал свою волю в кулак, и в течение 44 дней восстановил свою территориальную целостность.

В сюжете также подчеркивается важность освобождения города Шуша от оккупации: "Азербайджанский народ с нетерпением ждал новости об освобождении города Шуша, жемчужины Карабаха. Именно Шуша определила судьбу войны. Три года назад в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу своего отца Гейдара Алиева, а затем - Аллею шехидов, прежде чем передать народу весть о Шуше. Он осуществил самую большую мечту своего отца, который завещал освободить Шушу. Через день после этого Армения капитулировала”.

Вслед за военной победой Азербайджана последовала и дипломатическая, и Азербайджану без единого выстрела были возвращены еще три оккупированных района.

В заключение было подчеркнуто, что в результате антитеррористических мероприятий, проведенных 19 сентября, территория Азербайджана была полностью очищена от незаконных армянских вооруженных формирований, и карабахская проблема перестала существовать.