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Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет по случаю Дня Победы

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет по случаю Дня Победы Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет по случаю третьей годовщины Победы в Карабахе.
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8 ноября 2023 г. 12:33
Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет по случаю Дня Победы

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет по случаю третьей годовщины Победы в Карабахе.

Как сообщает Report, сюжет повествует о Второй Карабахской войне, начавшейся 27 сентября 2020 года после провокаций Армении, и освобождении азербайджанских земель от оккупации в течение 44 дней.

Отмечается, что Азербайджан терпеливо ждал 30 лет, пытаясь урегулировать конфликт мирным путем, но Минская группа ОБСЕ и Армения не были заинтересованы в мире и решении проблемы.

После всех безрезультатных переговоров и провокаций со стороны Армении Азербайджан собрал свою волю в кулак, и в течение 44 дней восстановил свою территориальную целостность.

В сюжете также подчеркивается важность освобождения города Шуша от оккупации: "Азербайджанский народ с нетерпением ждал новости об освобождении города Шуша, жемчужины Карабаха. Именно Шуша определила судьбу войны. Три года назад в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу своего отца Гейдара Алиева, а затем - Аллею шехидов, прежде чем передать народу весть о Шуше. Он осуществил самую большую мечту своего отца, который завещал освободить Шушу. Через день после этого Армения капитулировала”.

Вслед за военной победой Азербайджана последовала и дипломатическая, и Азербайджану без единого выстрела были возвращены еще три оккупированных района.

В заключение было подчеркнуто, что в результате антитеррористических мероприятий, проведенных 19 сентября, территория Азербайджана была полностью очищена от незаконных армянских вооруженных формирований, и карабахская проблема перестала существовать.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin “Haber Global” telekanalı Qarabağ Zəfərinin üçüncü ildönümü münasibətilə süjet hazırlayıb

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