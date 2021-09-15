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Треуголка Наполеона станет главным лотом на торгах в Sotheby's

Треуголка Наполеона станет главным лотом на торгах в Sotheby's Одна из треуголок Наполеона Бонапарта станет основным лотом на открывающихся в среду онлайн-торгах Sotheby's под названием "Влияние на искусство: Наполеон".
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15 сентября 2021 г. 07:15
Треуголка Наполеона станет главным лотом на торгах в Sotheby's

Одна из треуголок Наполеона Бонапарта станет основным лотом на открывающихся в среду онлайн-торгах Sotheby's под названием "Влияние на искусство: Наполеон".

Как передает Report, об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Отмечается, что Наполеон пользовался этой треуголкой во время своей военной кампании 1807 года и в ней же провел встречу с российским императором Александром I в Тильзите. Эксперты оценили, что головной убор принесет его нынешнему владельцу не менее 600 тыс. евро.

Аукцион пройдет с 15 по 22 сентября, на нем выставят около 1 тыс. раритетов, связанных с французским императором. Помимо треуголки, на аукционе выставят карикатуру бельгийского художника Джеймса Энсора "Раскаяние корсиканского людоеда" (1890) за 300-500 тыс. евро, позолоченное и выкрашенное в зеленый цвет кресло Consulat начала XIX века за 50-80 тыс. евро, а также подсвечники с выгравированными гербами младшего брата Наполеона, короля Вестфалии Жерома, за 80-120 тыс. евро.

Шляпы Наполеона стали не только реликвией, но и ключевым атрибутом его внешности. По оценкам историков, только с 1800 по 1812 год для императора сшили от 120 до 160 бикорнов - двуугольных шляп простого фасона, сделанных из черного войлока или кастора. Бикорны пришли на смену треуголкам в конце XVIII века, так как были гораздо компактнее и практичнее.

Крупнейшие торги артефактов, связанных с Наполеоном, проводились в 2014 году в Фонтебло. Тогда 16 ноября основатель и президент продовольственного гиганта "Харим" Ким Хон Кук приобрел треуголку императора за 1,884 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке Napoleona məxsus üçkünc şlyapa və digər əşyalar satışa çıxarılıb

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