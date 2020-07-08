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Третий человек в мире излечился от ВИЧ

Третий человек в мире излечился от ВИЧ Ученые сообщили о новом вероятном случае полного излечения от ВИЧ-инфекции
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8 июля 2020 г. 18:35
Третий человек в мире излечился от ВИЧ

Ученые сообщили о новом вероятном случае полного излечения от ВИЧ-инфекции с помощью агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3), который заставляет зараженные клетки пробуждать латентный вирус, что делает их уязвимыми для иммунитета. Как передает Report, об этом сообщает издание Science.

Пациентом стал 36-летний мужчина из Бразилии, которого окрестили Пациентом из Сан-Паулу. Курс лечения уменьшил количество вирусных частиц до нуля, а после прекращения терапии в марте 2019 года ВИЧ больше не наблюдался в его крови. Также до чрезвычайно низких уровней опустилось число антител, что указывает на отсутствие зараженных клеток в лимфатических узлах и кишечнике. У большинства людей, принимающих антиретровирусные препараты и прекративших курс лечения, вирусная нагрузка вновь начинает возрастать в течение нескольких недель.

Однако пока ученые не знают точно, действительно ли Пациент из Сан-Паулу излечился от ВИЧ. Пока что ученые не исследовали лимфатические узлы и ткани кишечника, чтобы подтвердить отсутствие вируса.

Победить ВИЧ трудно, поскольку патоген, как и другие ретровирусы, встраивает свой генетический материал в ДНК человеческих клеток, что дает ему возможность находиться в состоянии покоя, избегая иммунной системы.

На настоящий момент подтверждено лишь два случая полного излечения от ВИЧ. Американец Тимоти Рэй Браун и Лондонский пациент перенесли пересадку костного мозга для лечения рака крови. 

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Версия на английском языке Brazilian man cured of HIV with medication alone

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