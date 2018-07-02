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    Трамп зашёл на чужую свадьбу во время визита в свой гольф-клуб - ВИДЕО - ФОТО

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп посетил без приглашения свадебную церемонию в Национальном гольф-клубе Trump National Doral.

    Как передает Report, об этом сообщает TMZ.

    По данным издания, он приземлился в клубе на своём вертолёте, после чего отправился на праздничное мероприятие.

    Отмечается, что он пообщался с гостями торжества, а также поздравил молодожёнов: невесту он обнял поцеловал в щёку, а жениху пожал руку.

    Уточняется, что это уже второй подобный случай. В июне 2017 года Трамп также посетил чужую свадебную церемонию в принадлежащем ему гольф-клубе.

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