Трамп зашёл на чужую свадьбу во время визита в свой гольф-клуб - ВИДЕО - ФОТО

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп посетил без приглашения свадебную церемонию в Национальном гольф-клубе Trump National Doral.

Как передает Report, об этом сообщает TMZ.

По данным издания, он приземлился в клубе на своём вертолёте, после чего отправился на праздничное мероприятие.

Отмечается, что он пообщался с гостями торжества, а также поздравил молодожёнов: невесту он обнял поцеловал в щёку, а жениху пожал руку.

Уточняется, что это уже второй подобный случай. В июне 2017 года Трамп также посетил чужую свадебную церемонию в принадлежащем ему гольф-клубе.