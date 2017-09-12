Трамп в девятый раз стал дедушкой

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Сын президента США Дональда Трампа Эрик в своем твиттере сообщил о рождении сына.

Как сообщает Report со ссылкой на gazeta.ru, "Лара Трамп (жена Эрика) и я счастливы сообщить о появлении на свет нашего сына, Эрика Люка Трампа, который родился в 8.50 сегодня утром", — написал он.

Таким образом, президент США в девятый раз стал дедушкой.

В марте сообщалось, что Дональд Трамп раскрыл пол будущего внука раньше родителей малыша.