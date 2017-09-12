 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп в девятый раз стал дедушкой

    Лара Трамп и я счастливы сообщить о появлении на свет нашего сына© google

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Сын президента США Дональда Трампа Эрик в своем твиттере сообщил о рождении сына.

    Как сообщает Report со ссылкой на gazeta.ru, "Лара Трамп (жена Эрика) и я счастливы сообщить о появлении на свет нашего сына, Эрика Люка Трампа, который родился в 8.50 сегодня утром", — написал он.

    Таким образом, президент США в девятый раз стал дедушкой.

    В марте сообщалось, что Дональд Трамп раскрыл пол будущего внука раньше родителей малыша.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi