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Трамп раскрыл, кто пишет за него в Twitter

​Трамп раскрыл, кто пишет за него в Twitter

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал, кто за него пишет посты в социальную сеть Twitter.

Как передает Report, в эфире телепрограммы FullMeasure он также рассказал, в каком режиме выкладываются публикации,

По словам главы Белого дома, в утреннее и ночное время он сам пишет короткие заметки или заявление. В дневное время, когда работа идет полным ходом, он надиктовывает помощникам свои мысли, чтобы они выложили пост в микроблог.

“У меня есть один джентльмен по имени Дэн, он замечательно работает”, - рассказал президент США, имея ввиду директора по соцсетям президентской администрации Дэне Скавино.

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