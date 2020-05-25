​Трамп раскрыл, кто пишет за него в Twitter

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/ed3560c128efe3a5d1944b32abe3d565/2ada580d-e94d-4c74-952a-6901108ef22a_292.jpg

Президент США Дональд Трамп рассказал, кто за него пишет посты в социальную сеть Twitter.

Как передает Report, в эфире телепрограммы FullMeasure он также рассказал, в каком режиме выкладываются публикации,

По словам главы Белого дома, в утреннее и ночное время он сам пишет короткие заметки или заявление. В дневное время, когда работа идет полным ходом, он надиктовывает помощникам свои мысли, чтобы они выложили пост в микроблог.

“У меня есть один джентльмен по имени Дэн, он замечательно работает”, - рассказал президент США, имея ввиду директора по соцсетям президентской администрации Дэне Скавино.