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Трамп признался, что не купил подарок на Рождество Меланье

​Трамп признался, что не купил подарок на Рождество Меланье

Президент США Дональд Трамп рассказал, что еще не выбрал подарок на Рождество для первой леди США Меланьи, передает Report со ссылкой на The Hill.

Отвечая на вопрос военнослужащих, о том, что он приготовил в подарок Меланье на Рождество, Трамп заявил, что пока думает над этим.

"Еще есть немного времени. Не так много, но осталось немного времени", - признался Трамп в ходе телемоста.

По его словам, у него есть для супруги "красивая открытка" и много любви.

Он поздравил военных с Рождеством и пожелал им хороших праздников.

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