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    Трамп подмигнул Путину на встрече в Хельсинки - ВИДЕО

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подмигнул президенту России Владимиру Путину во время их встречи в Хельсинки.

    Как передает Report , на это обратил внимание корреспондент Sky News Марк Стоун в Twitter, опубликовав видео.

    На видео видно, что мимика и жесты двух лидеров отзеркаливаются: cначала они смотрят вниз, затем поочередно трогают свои пиджаки, а после они друг за другом сомкнули на мгновение ладони и встретились взглядами. 

    В конце видео Трамп подмигнул Путину.

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