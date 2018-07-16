Трамп подмигнул Путину на встрече в Хельсинки - ВИДЕО

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подмигнул президенту России Владимиру Путину во время их встречи в Хельсинки.

Как передает Report , на это обратил внимание корреспондент Sky News Марк Стоун в Twitter, опубликовав видео.

На видео видно, что мимика и жесты двух лидеров отзеркаливаются: cначала они смотрят вниз, затем поочередно трогают свои пиджаки, а после они друг за другом сомкнули на мгновение ладони и встретились взглядами.

В конце видео Трамп подмигнул Путину.