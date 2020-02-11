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Трамп назвал имя своего главного фаната в мире

​Трамп назвал имя своего главного фаната в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что его главным фанатом в мире является генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", американский лидер отметил, что генсек Североатлантического альянса очень благодарен ему за то, что союзники НАТО стали выделять больше средств на оборону.

"Мой главный фанат в мире - это генсек НАТО Йенс Столтенберг", - сказал Трамп.

Глава Белого дома также уведомил, что раньше США приходилось платить за оборону НАТО "почти 100%" от общей суммы, которая на нее тратилась.

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