​Трамп намного популярнее Клинтон среди военнослужащих США

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Миллиардер Дональд Трамп, фактически гарантировавший себе выдвижение на пост кандидата от Республиканской партии на пост президента США, более чем в два раза опережает по популярности своего наиболее вероятного соперника Хиллари Клинтон среди военнослужащих США.

Как передает Report, oб этом свидетельствуют данные опубликованного в понедельник опроса специализированного издания Military Times.

"Большинство действующих военнослужащих отдали свое предпочтение в качестве следующего президента США Дональду Трампу, который более чем в два раза опередил свою соперницу Хиллари Клинтон", - говорится в статье. Миллиардера хотят видеть главнокомандующим страны 54% американцев, несущих военную службу, экс-госсекретаря поддержали лишь 25% опрошенных. При этом 21% респондентов сообщил об отказе идти на выборы, которые пройдут 8 ноября.

Большой популярностью эксцентричный бизнесмен пользуется в Корпусе морской пехоты.