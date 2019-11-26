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Трамп наградил участвовавшую в ликвидации главаря ИГ собаку - ФОТО

​Трамп наградил участвовавшую в ликвидации главаря ИГ собаку

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме служебную собаку по кличке Конан, которая участвовала в спецоперации Соединенных Штатов в Сирии по ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Как передает Report со ссылкой на CNN, по словам Трампа, собака получила "медаль и грамоту". Он назвал Конана "крепким орешком".

"Конан был очень сильно ранен, и думали, что, возможно, он не выздоровеет, но он поправился очень быстро и с тех пор совершил очень важные рейды", - рассказал Трамп.

В конце октября Трамп опубликовал в Twitter фотоколлаж, на котором он награждает пса, отличившегося при ликвидации главаря ИГ.

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