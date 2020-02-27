Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом

Президент США Дональд Трамп посоветовал мыть руки и не хвататься за все подряд, чтобы не заразиться коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Как вы, наверное, слышали, я в любом случае часто это делаю, но вам следует мыть руки, следить за чистотой. Не обязательно хвататься за каждый поручень, если только в этом нет необходимости. То есть, имеются определенные вещи, которые надо соблюдать при простуде", - сказал он в четверг журналистам.

Трамп рассказал, как неделю назад к нему подошел человек, с которым они давно не виделись.

"Он обнял меня, поцеловал. Я спросил: "Ты в порядке?" Он говорит: "Нет. У меня жуткая температура и жуткая простуда". И он обнимает и целует меня. Я извинился и вышел помыть руки", - в лицах изобразил Трамп сцену общения под смех в зале.