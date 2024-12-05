TP: Байден пообещал лидерам стран Африки $1 млрд и заснул

Президент США Джо Байден, предположительно, заснул во время Трансафриканского саммита в Анголе с лидерами стран Африки, где обсуждалась помощь этим государствам на фоне засухи.
Как передает
На видео американский лидер неподвижно сидит за столом, приложив ладонь к глазам, пока идут переговоры. В какой-то момент политик принял позу, в которой корпус его тела нагнулся, стало заметно, что он сидит с прикрытыми глазами.
По словам Рагга, это произошло после того, как Байден пообещал африканским лидерам $1 млрд в качестве финансовой помощи.