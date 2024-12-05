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TP: Байден пообещал лидерам стран Африки $1 млрд и заснул

TP: Байден пообещал лидерам стран Африки $1 млрд и заснул Президент США Джо Байден, предположительно, заснул во время Трансафриканского саммита в Анголе с лидерами стран Африки, где обсуждалась помощь этим государствам на фоне засухи.
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5 декабря 2024 г. 08:58
TP: Байден пообещал лидерам стран Африки $1 млрд и заснул

Президент США Джо Байден, предположительно, заснул во время Трансафриканского саммита в Анголе с лидерами стран Африки, где обсуждалась помощь этим государствам на фоне засухи.

Как передает Report, об этом сообщил совладелец новостного портала Trending Politics Коллин Рагг, опубликовав соответствующие кадры.

На видео американский лидер неподвижно сидит за столом, приложив ладонь к глазам, пока идут переговоры. В какой-то момент политик принял позу, в которой корпус его тела нагнулся, стало заметно, что он сидит с прикрытыми глазами.

По словам Рагга, это произошло после того, как Байден пообещал африканским лидерам $1 млрд в качестве финансовой помощи.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Afrika liderlərinə 1 milyard dollar söz verdiyi görüşdə yatıb

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