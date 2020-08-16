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Торговая марка Knorr переименует соус из-за дискуссий о расизме

Торговая марка Knorr переименует соус из-за дискуссий о расизме ​​​​​​​Германская торговая марка Knorr на фоне дискуссий о расизме переименует свой соус под названием Zigeunersauce (в переводе - "Цыганский соус").
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16 августа 2020 г. 14:11
Торговая марка Knorr переименует соус из-за дискуссий о расизме

Германская торговая марка Knorr на фоне дискуссий о расизме переименует свой соус под названием Zigeunersauce (в переводе - "Цыганский соус").

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила газета Bild am Sonntag.

"Поскольку понятие "Цыганский соус" может быть интерпретировано негативно, мы решили дать новое имя нашему соусу. Через несколько недель его можно будет найти на полках магазинов под названием Paprikasauce Ungarische Art ("Соус с паприкой по-венгерски")", - отметили в компании.

Как передает газета, в Центральном совете синти и рома Германии решение Knorr назвали хорошим, но отметили, что рост антицыганских настроений в Европе представляет гораздо более серьезную проблему, чем название соуса.

Слово Zigauner считается грубым и в последние десятилетия не употребляется в немецкой речи по отношению к представителям цыганских общин. Однако традиционное название соуса продолжало существовать с 1903 года.

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