Tinder заблокировал девушку из-за ее красоты

Аккаунт 21-летней модели из Флориды Луны Бенна в приложении для знакомств Tinder заблокировали из-за того, что ее фото часто использовали мошенники.

Аккаунт 21-летней модели из Флориды Луны Бенна в приложении для знакомств Tinder заблокировали из-за того, что ее фото часто использовали мошенники.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание Mirror.

По данным таблоида, девушка зарегистрировалась на сайте в 2017 году, где ее фото стали популярными среди мошенников. Ее изображения использовались для создания фейковых аккаунтов, с помощью которых обманывали других людей. Приложение начало блокировать мошенников, но алгоритмы не смогли отличить настоящий профиль от поддельного, и Луну заблокировали вместе с ними.

"Я разочарована, что люди крадут мои фото для фейковых аккаунтов. Это грустно и для человека на картинке, и для тех, кого таким образом обманули", - заявила модель.