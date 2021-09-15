Time назвал сто самых влиятельных людей 2021 года

Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей в мире по версии издания за 2021 год.

Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей в мире по версии издания за 2021 год.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, журнал разделил 100 влиятельных людей по категориям - "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры", "Изобретатели" и "Кумиры".

Среди "Лидеров" в этом году значатся глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, президент Ирана Ибрахим Раиси, премьер-министры Италии и Израиля Марио Драги и Нафтали Беннет, глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски. Второй год подряд в список этой категории вошли глава КНР Си Цзиньпин, президент США Джо Байден, бывший президент США Дональд Трамп, премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-президент США Камала Харрис.

"Титанами" Time называет гендиректора Apple Тима Кука, четырехкратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике американку Симону Байлз, самую титулованную легкоатлетку США Эллисон Феликс и других.

В категорию "Новаторов" попали певица Билли Айлиш, адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль и кенийская активистка, обладательница премии Goldman Филлис Омидо и прочие.

Среди "Деятелей искусства" журнал называет, помимо прочих, актеров Омара Си, Скарлетт Йоханссон, Кейт Уинслет, первую женщину азиатского происхождения, завоевавшую премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер" Хлою Чжао.

Среди "Кумиров" - британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, теннисистка Наоми Осака, певица Бритни Спирс и другие.

В категорию "Изобретателей" вошли основатель компании SpaceX Илон Маск, гендиректор компании Nvidia Дженсен Хуанг, гендиректор компании General Motors Company Мэри Барра и другие.