Time назвал 10 самых богатых людей за всю историю

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Американский еженедельный журнал Time составил список десяти самых богатых и влиятельных людей всех времен и народов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Богатейшим человеком издание признало правителя средневекового государства Мали Мансу Мусу. По мнению профессора истории американского колледжа Феррум Ричарда Смита, во времена правления Мусы государство было крупнейшим производителем золота, поэтому его богатства невозможно точно подсчитать.

На втором месте списка - основатель Римской империи Октавиан Август. По мнению экономистов, состояние императора было эквивалентно примерно 4,6 триллиона долларов США в пересчете на курс 2014 года.

Замыкает тройку богатейших лидеров китайский император Шэнь-Цзун, в 11-м веке управлявший одним из самых экономически мощных государств, которое производило до 30% мирового ВВП.

Четвертое место отведено Акбару I Великому, падишаху Империи Великих Моголов, на которую приходилось около четверти мирового производства. При его правлении показатели ВВП на душу населения были сравнимы c показателями Англии при Елизавете I, а местная элита была богаче европейских аристократов.

На пятой строчке оказался Иосиф Сталин, "контролировавший одну из крупнейших экономик мира". Time отмечает, что даже притом что богатства СССР не принадлежали ему лично, Сталин имел возможность управлять советской экономической мощью.

На шестой позиции - "самый богатый американец всех времен", владелец компании US Steel Эндрю Карнеги, обладавший состоянием в 372 миллиарда долларов в пересчете на курс 2014 года.

Седьмое место занял основатель американской компании Standard Oil Джон Рокфеллер, состояние которого в 1918 году оценивалось в 1,5 миллиарда долларов, или в пересчете на курс прошлого года - 341 миллиард долларов.

Строкой ниже журнал Time поместил бретонского рыцаря Алена Рыжего. На момент смерти в 1093 году его состояние составляло 11 тысяч фунтов стерлингов - порядка 7% ВВП Англии того времени (в пересчете на курс 2014 года - 194 миллиарда долларов).

На девятой строчке находится "самый состоятельный человек из ныне живущих людей" Билл Гейтс. Forbes оценивает чистую стоимость активов основателя компании Microsoft в 78,9 миллиарда долларов.

Замыкает топ-10 богатейших правителей в истории один из самых успешных военных руководителей всех времен, основатель Монгольской империи Чингисхан.