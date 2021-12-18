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The Times рассказала о самом длинном железнодорожном маршруте в мире за всю историю

The Times рассказала о самом длинном железнодорожном маршруте в мире за всю историю Открытие участка железной дороги в Лаосе сделало возможным путешествие на поезде из Лиссабона в Сингапур.
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18 декабря 2021 г. 18:00
The Times рассказала о самом длинном железнодорожном маршруте в мире за всю историю

Открытие участка железной дороги в Лаосе сделало возможным путешествие на поезде из Лиссабона в Сингапур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила британская газета The Times.

На преодоление самого длинного в мире железнодорожного маршрута за всю историю - 18,75 тыс. км - потребуется около трех недель.

Отмечается, что строительство недостающего участка железной дороги в Лаосе длиной 414 км было осуществлено Китаем, который в рамках реализации инициативы "Один пояс - один путь" связал город Куньмин на юге КНР с Вьентьяном. Инвестиции в проект, реализованный за пять лет, составили почти 6 млрд долларов США.

Согласно подсчетам газеты, в ходе железнодорожного путешествия, начинающегося из самой западной страны Европы и заканчивающегося в Юго-Восточной Азии, понадобится воспользоваться в общей сложности 13 поездами с длительными пересадками в Париже, Москве, Пекине и Бангкоке. Издание указало, что поезда между некоторыми странами ходят с повышенными интервалами, поэтому будет необходимо дожидаться их отправления в гостиницах.

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